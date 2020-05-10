Сехудо брутально нокаутировал Круза и завершил карьеру: видео

Чемпион самого легкого веса UFC Генри Сехудо защитил титул в бою против Доминика Круза. Бой закончился во втором раунде.

Бой между Сехудо и Крузом состоялся 9 мая в рамках турнира UFC 249, сообщает 24 канал. Турнир несмотря на пандемию коронавируса прошел в США без зрителей на трибунах.

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Во втором раунде опытный Сехудо отправил соперника в нокдаун ударом коленом, после чего добил Круза на канвасе.

Смотрите видео нокаута

Henry Cejudo finishes Dominick Cruz in the second round and retires on top.



Dude, what a interesting career enjoyed the fights Cringe King. @HenryCejudo #UFC249



pic.twitter.com/1GRBDJmarJ — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) May 10, 2020

Сразу после этого Генри объявил о завершении карьеры.

На профессиональном уровне 33-летний американец провел 18 боев и одержал 16 побед.

В вольной борьбе стал чемпионом Олимпийских игр, призером розыгрыша Кубка мира, трехкратным Панамериканским чемпионом, чемпионом Панамериканских игр.

Сехудо занимал третье место официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

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