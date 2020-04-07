Сейчас говорим о еврокубках, а три года назад играли на область: Кополовец об амбициях "Миная"

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о карантине и амбициях клуба. Михаил также неоднократно выходил на футбольное поле, чтобы помочь своей команде.

Об этом рассказал Кополовец в программе "Оставайся с футболом" на канале "Футбол 1".

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"Оставайся с футболом" – это спецпроект, посвященный непростым условиям, в которых оказался футбол из-за пандемии коронавируса.

Михаил заявил, что все люди на карантине, город пустой. Все переживают и не понимают, что будет дальше. Амбиции клуба высоки по словам спортивного директора: "Минай" сейчас конкурентоспособен, чтобы выйти в Премьер-лигу. У нас много людей в нашем регионе любят футбол. В УПЛ серьезные финансовые условия, поэтому не знаю, каким будет футбол после этого вируса. А так мы хотим повышения".

Можем ли мы играть в еврокубках? У нас нет статуса профессиональной команды, играем только три года. Но нам, конечно, хочется. Хотели дойти до Второй лиги, а сейчас говорим о еврокубках. Три года назад мы играли на область. Наш случай беспрецедентный. Когда я приехал, здесь было село, – вспомнил Кополовец.

Добавим, что перволиговый "Минай" из Закарпатья в 1/2 финала Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо". Полуфинальный поединок был запланирован на 15 апреля, однако игра перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса.

Также клуб занимается благотворительностью. Команда вместе с ультрас организовали волонтерскую инициативу по бесплатной доставке продуктов жителям Ужгорода и села Минай во время карантина. Волонтеры будут бесплатно привозить на заказ индивидуальные средства защиты: антисептики, защитные маски и перчатки.

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