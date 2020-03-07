Сейчас идеальное время для Кличко вернуться в бокс, – экс-тренер Владимира

Американец Джеймс Али Башир, работавший вторым тренером Владимира Кличко, поделился мыслями о возвращении украинца в бокс. Кличко объявил о завершении карьеры 3 августа 2017 года.

Али Башир считает, что на данный момент в супертяжелом весе нет сильнейшего боксера. Экс-тренер Александра Усика убежден, что Кличко смог бы победить Тайсона Фьюри и Джошуа.

"Для меня сейчас нет №1. Тайсон Фьюри – не номер 1, Джошуа – тоже не номер 1. Никто сейчас не номер 1. Сейчас идеальное время для Владимира Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами", – сказал Джеймс в интервью Tribuna.com.

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Али Башир подчеркнул, что Владимир в 43 года находится в очень хорошей физической форме. По его мнению, Кличко может повторить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет стал чемпионом мира.

Сейчас кондиции Кличко вдвое лучше, чем были у Формана. А он смог вернуться на вершину супертяжелого дивизиона. Владимир способен сделать то же и даже лучше. Я в это верю, хотя и не знаю, какое решение он примет,

– отметил Али Башир.

Экс-тренер Владимира также убежден, что многие будут говорить, что Владимир уже староват. "Но я оптимистично смотрю на его камбэк. Действительно верю, что он может вернуться и стать чемпионом", – сказал американец.

Также Али Башир выразил убеждение, что Кличко бы победил Тайсона Фьюри, если бы реванш между ними состоялся. Как известно, Кличко проиграл Тайсону в ноябре 2015 года.

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Думаю, что если бы проходил второй бой между Кличко и Тайсоном Фьюри, Владимир победил бы британца. Более того, я уверен, что Тайсон сам это прекрасно понимал. Были две возможности провести реванш, и оба раза они сорвались из-за Фьюри. Сначала у него была депрессия, потом проблемы с наркотиками. Что бы ни стало причиной, он не хотел возвращаться на ринг для встречи с Кличко. Он знал, что Владимир победит его,

– сказал Джеймс.

Говоря о шансах Кличко в противостоянии с Джошуа и Деонтеем Уайлдером, Али Башир заявил, что Владимир не будет фаворитом.

"Не Кличко – все из-за его возраста. Но люди не знают его так, как я. Сейчас он в прекрасной форме. Фаворитами будут считать трех молодых ребят, но он может с ними соперничать", – добавил Али Башир.

Что известно о возвращении Кличко?

Слухи о возвращении Кличко обсуждаются в СМИ с 2019 года. В марте британская стримингова платформа DAZN вроде предложила Владимиру контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен (80 миллионов долларов).

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя будет победа в предыдущей встрече.

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