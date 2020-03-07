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Сейчас идеальное время для Кличко вернуться в бокс, – экс-тренер Владимира

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Американец Джеймс Али Башир, работавший вторым тренером Владимира Кличко, поделился мыслями о возвращении украинца в бокс. Кличко объявил о завершении карьеры 3 августа 2017 года.

Али Башир считает, что на данный момент в супертяжелом весе нет сильнейшего боксера. Экс-тренер Александра Усика убежден, что Кличко смог бы победить Тайсона Фьюри и Джошуа.

"Для меня сейчас нет №1. Тайсон Фьюри – не номер 1, Джошуа – тоже не  номер 1. Никто сейчас не номер 1. Сейчас идеальное время для Владимира Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами", – сказал Джеймс в интервью Tribuna.com.

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Али Башир подчеркнул, что Владимир в 43 года находится в очень хорошей физической форме. По его мнению, Кличко может повторить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет стал чемпионом мира.

Сейчас кондиции Кличко вдвое лучше, чем были у Формана. А он смог вернуться на вершину супертяжелого дивизиона. Владимир способен сделать то же и даже лучше. Я в это верю, хотя и не знаю, какое решение он примет,
– отметил Али Башир.

Экс-тренер Владимира также убежден, что многие будут говорить, что Владимир уже староват. "Но я оптимистично смотрю на его камбэк. Действительно верю, что он может вернуться и стать чемпионом", – сказал американец.

Также Али Башир выразил убеждение, что Кличко бы победил Тайсона Фьюри, если бы реванш между ними состоялся. Как известно, Кличко проиграл Тайсону в ноябре 2015 года.

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Думаю, что если бы проходил второй бой между Кличко и Тайсоном Фьюри, Владимир победил бы британца. Более того, я уверен, что Тайсон сам это прекрасно понимал. Были две возможности провести реванш, и оба раза они сорвались из-за Фьюри. Сначала у него была депрессия, потом проблемы с наркотиками. Что бы ни стало причиной, он не хотел возвращаться на ринг для встречи с Кличко. Он знал, что Владимир победит его,
– сказал Джеймс.

Говоря о шансах Кличко в противостоянии с Джошуа и Деонтеем Уайлдером, Али Башир заявил, что Владимир не будет фаворитом.

"Не Кличко – все из-за его возраста. Но люди не знают его так, как я. Сейчас он в прекрасной форме. Фаворитами будут считать трех молодых ребят, но он может с ними соперничать", – добавил Али Башир.

Что известно о возвращении Кличко?

  • Слухи о возвращении Кличко обсуждаются в СМИ с 2019 года. В марте британская стримингова платформа DAZN вроде предложила Владимиру контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.
  • Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен (80 миллионов долларов).
  • Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя будет победа в предыдущей встрече.

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  • Кличко всегда уклоняется от конкретного ответа на вопрос о возвращении. Так, Владимир заявляет, что ежедневно обманывает себя мыслью о возможном возвращении, говорит о рекорде Формана.
 

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Владимир Кличко Бокс
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