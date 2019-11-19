Сейчас прохожу интенсивное лечение, – Свитолина рассказала о своей травме

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Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Шестая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о травме колена, которая преследовала украинку в течении сезона. Из-за травмы весной Свитолина не выходила на корт больше месяца.

Свитолина рассказала, что боль в колене в течении сезона чувствовала очень часто и его было сложно контролировать.

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Он зависел от нагрузки. Было много матчей и, конечно же, было трудно. С такой травмой особенно сложно играть на грунтовом покрытии. У меня постоянно была передышка, процедуры, уколы.

Очень жаль, что я не смогла подготовиться к грунтовому сезону должным образом. Сейчас я прохожу интенсивное лечение, стараюсь восстановиться и быть готовой к следующему году,
– цитирует Свитолину tochka.net.

В 2019 году Свитолина не выиграла ни одного турнира и сыграла только в одном финале – на Итоговом турнире.

В то же время Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток тура по заработанным призовым в этом сезоне. Украинка заработала рекордные для себя 6 126 335 доллара.

Элина завершила сезон на шестом месте в рейтинге WTA.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Елина Свитолина
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