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Секс-куклы вместо болельщиков: корейский клуб оригинально заполнил трибуны – фото

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Секс-ляльки на футбольному матчі в Кореї
Секс-ляльки на футбольному матчі в Кореї / https://twitter.com/WhoAteTheSquid/

Клуб корейской лиги "Сеул" во время пандемии коронавируса решил, чем заполнять трибуны. Как известно, футбольные матчи по всему миру проходят без болельщиков на трибунах.

Несмотря на это, на матче "Сеула" и "Кванджу" (1:0) трибуны стадиона "Сеул" заполнили 30-ю манекенами.

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Фанаты корейского клуба сразу заподозрили неладное, учитывая пышные формы "чучел". На трибунах расположились секс-куклы.

К слову, клуб уже извинился за инцидент, обвинив в случившемся поставщиков товара.


Секс-куклы на футбольном матче в Корее

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Южная Корея Новости Спорта Футбол Спорт
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