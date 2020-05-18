Секс-куклы вместо болельщиков: корейский клуб оригинально заполнил трибуны – фото
Клуб корейской лиги "Сеул" во время пандемии коронавируса решил, чем заполнять трибуны. Как известно, футбольные матчи по всему миру проходят без болельщиков на трибунах.
Несмотря на это, на матче "Сеула" и "Кванджу" (1:0) трибуны стадиона "Сеул" заполнили 30-ю манекенами.
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Фанаты корейского клуба сразу заподозрили неладное, учитывая пышные формы "чучел". На трибунах расположились секс-куклы.
К слову, клуб уже извинился за инцидент, обвинив в случившемся поставщиков товара.
Секс-куклы на футбольном матче в Корее
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