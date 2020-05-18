Секс-куклы вместо болельщиков: корейский клуб оригинально заполнил трибуны – фото

Секс-ляльки на футбольному матчі в Кореї / https://twitter.com/WhoAteTheSquid/

Клуб корейской лиги "Сеул" во время пандемии коронавируса решил, чем заполнять трибуны. Как известно, футбольные матчи по всему миру проходят без болельщиков на трибунах.