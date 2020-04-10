Секс-символ мотогонок зажигает Instagram горячими фото во время карантина

Испанская модель Ева Падлок помогает скоротать поклонникам мотогонок время на карантине, выкладывая в Instagram свои фото откровенного характера.

В Instagram на нее подписано 1,6 млн пользователей. По ее словам, своими постами в социальной сети она пытается дарить людям радость.

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35-летняя девушка входит в группу поддержки команды Monster Energy, которая выступает в шоссейно-кольцевых мотогонках серии Moto GP.

Фотографии Евы Падлок:

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