Секс-скандал вокруг Неймара получил неожиданное продолжение

Дело о возможном изнасиловании девушки со стороны звездного форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара получило новый поворот. Юридическое бюро "Фернандес и Абреу" отказалось работать с девушкой после того, как пообщалось с ней, и разорвало контракт.

В разговоре с адвокатами девушка заявила, что речь идет не об изнасиловании: "сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но в процессе он проявил жестокость и бил ее", сообщает Globoesporte.

Читайте также: Жена погибшего футболиста Рейеса опубликовала прощальное письмо мужу

По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие. Девушка нашла нового адвоката, который подал в полицию заявление ее от имени об изнасиловании.

Представитель "Фернандеса и Абреу" заявил, что, судя по ее показаниям, девушка является жертвой нападения, а не изнасилования, а это другая статья УК и другое наказание. За дачу ложных показаний ей также может грозить наказание.

27-летнего футболиста обвиняют в изнасиловании, совершенном 15 мая в парижском отеле. Бразильская конфедерация футбола договорилась, что игрок даст показания на следующей неделе после товарищеских матчей. Также полиция конфискует телефон Неймара, который опубликовал интимные изображения девушки, обвинившей его в изнасиловании.