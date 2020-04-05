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Сексуальная девушка-боец публикует фото обнаженного тела на карантине

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Пейдж Ванзант / instagram.com/paigevanzant

Американка Пейдж Ванзант, которая выступает в UFC, не теряет время на карантине. Обольстительная девушка-боец публикует остроумные фотографии с мужем в обнаженном виде.

Началось все несколько дней назад, когда Ванзант опубликовала фотографии из спортзала, где они вместе с мужем тренируются в обнаженном виде.

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Last nights workout ️‍♂️

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

На следующий день Пейдж с мужем переместились на кухню, где сделали не менее эффектное фото во время приготовления пищи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uh, are we doing this right??

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

Не обошлось и без алкоголя. Спортсменка вместе с мужем предложила на выбор подписчиков вино и виски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whiskey or Wine??

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

После этого супруги передали привет соседям, сделав обнаженное фото на террасе своего дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Howdy neighbors

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

Пока последнее фото девушка с мужем сделали в саду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Play in the dirt. Because life is too short to always have clean fingernails.

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

Что известно о Ванзант?26-летняя спортсменка выиграла 8 из двенадцати поединков в ММА. Последний раз Пейдж выходила в Октагон против Рейчел Остович, над которой взяла верх. Ее следующая соперница – Аманда Рибас.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства
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