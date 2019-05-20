Сексуальная украинская легкоатлетка похвасталась идеальным прессом: фото

60 Читати новину українською
Марина Килипко похвасталась прессом
Марина Килипко похвасталась прессом / Фото из открытых источников

Украинская легкоатлетка Марина Килипко обладает не только национальным рекордом в прыжках с шестом, но и шикарной фигурой.

Об этом свидетельствуют фотографии в ее Instagram-аккаунте.

Читайте также: Украинская легкоатлетка полностью обнажилась для фото в соцсетях

Ранее Спорт 24 писал, что известная украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала в своем Instagram две фотографии с отдыха, где она позирует в купальнике на пляже.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
сегодня
3499
Теги: Новости Спорта легкая атлетика Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: трагическое видео
сегодня 18:40 В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: трагическое видео
36
День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео
сегодня 12:30 День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео
37
"Интер" потерпел унизительное поражение от "Наполи" в чемпионате Италии: видео
сегодня 08:25 "Интер" потерпел унизительное поражение от "Наполи" в чемпионате Италии: видео
55
"Шахтер" досрочно выиграл чемпионат Украины, победив "Зарю": видео
19 мая 18:56 "Шахтер" досрочно выиграл чемпионат Украины, победив "Зарю": видео
157
Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу: видео
19 мая 17:21 Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу: видео
176
Новости
Больше новостей
Залиште відгук