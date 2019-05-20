Сексуальная украинская легкоатлетка похвасталась идеальным прессом: фото

Украинская легкоатлетка Марина Килипко обладает не только национальным рекордом в прыжках с шестом, но и шикарной фигурой.

Об этом свидетельствуют фотографии в ее Instagram-аккаунте.

Читайте также: Украинская легкоатлетка полностью обнажилась для фото в соцсетях

Ранее Спорт 24 писал, что известная украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала в своем Instagram две фотографии с отдыха, где она позирует в купальнике на пляже.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram