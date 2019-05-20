Сексуальная украинская легкоатлетка похвасталась идеальным прессом: фото
Украинская легкоатлетка Марина Килипко обладает не только национальным рекордом в прыжках с шестом, но и шикарной фигурой.
Об этом свидетельствуют фотографии в ее Instagram-аккаунте.
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Ранее Спорт 24 писал, что известная украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала в своем Instagram две фотографии с отдыха, где она позирует в купальнике на пляже.
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