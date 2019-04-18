Сексуальная украинская легкоатлетка показала фигуру в купальнике: фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих фанатов откровенными фотографиями в социальных сетях.

На этот раз украинка опубликовала в Instagram два фото в купальнике и попросила подписчиков написать, который им нравится больше.

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Красавица поделилась архивными фотографиями с отдыха на пляже Мариня (Praia da Marinha) в Армасау де Пера (Португалия). "Это невероятно красивое место", – подписала фото легкоатлетка.

К слову, недавно Марина Бех-Романчук в который раз завоевала для Украины победу – на этот раз – третье место на чемпионате Европы.

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Теги: Новости Спорта Спорт Марина Бех-Романчук легкая атлетика
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