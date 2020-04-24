Сексуально вынести мусор: Анна Ризатдинова приняла участие во всемирном флешмобе – фото
Бронзовый призер Олимпиады в Рио Анна Ризатдинова приняла участие в челлендже под названием #фешнтрешн.
Суть его заключается в том, что в условиях карантина девушки одевают вечерние наряды, чтобы выйти на улицу ради одной цели – выбросить мусор. Ане действительно удалось выполнить поставленную задачу не просто привлекательно, но даже сексуально.
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Девушка нарядилась во все черное: вечернее платье без бюстгальтера, брюки и надела босоножки на высоких каблуках. При этом спортсменка была в солнцезащитных очках и с браслетами. Ну, и перчатки, чтобы уберечься от инфекции.
Анна Ризатдинова выполнила челлендж #фешнтрешн / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova
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