24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Сексуально вынести мусор: Анна Ризатдинова приняла участие во всемирном флешмобе – фото

- Читати новину українською
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / РИА Новости

Бронзовый призер Олимпиады в Рио Анна Ризатдинова приняла участие в челлендже под названием #фешнтрешн.

Суть его заключается в том, что в условиях карантина девушки одевают вечерние наряды, чтобы выйти на улицу ради одной цели – выбросить мусор. Ане действительно удалось выполнить поставленную задачу не просто привлекательно, но даже сексуально.

Смотрите также Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)

Девушка нарядилась во все черное: вечернее платье без бюстгальтера, брюки и надела босоножки на высоких каблуках. При этом спортсменка была в солнцезащитных очках и с браслетами. Ну, и перчатки, чтобы уберечься от инфекции.


Анна Ризатдинова выполнила челлендж #фешнтрешн / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: LifeStyle Новости Спорта Анна Ризатдинова Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Украинская девушка-боец с Bellator получила необычный подарок на день рождения фото
сегодня , 20:52 Украинская девушка-боец с Bellator получила необычный подарок на день рождения фото
Юрій Семенюк
Вместо лого спонсора – благодарность врачам: шотландский клуб выпустил уникальную форму
сегодня , 19:51 Вместо лого спонсора – благодарность врачам: шотландский клуб выпустил уникальную форму
Юрій Семенюк