Селезнев о геях: Я против пропаганды, чтобы это не было видно

Нападающий сборной Украины и испанской "Малаги" Евгений Селезнев высказался относительно "Марша равенства", который с недавних пор проводится и в Украине.

Бывший нападающий "Шахтера" и "Днепра" заявил, что против маршей равенства.

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"Сейчас приеду в Киев и будет парад, который разрешили, и меня там окружат эти... Конечно, против (Марша, – Спорт24). Как за это можно быть за? Кто может быть за это в?

Что хотите – то делайте. Я против пропаганды. Чтобы это не было видно. Я иду с ребенком и он это будет видеть. Ты что! Сын спросит: "Папа, а почему два парня идут жениться?". Что мне ему ответить?", – сказал Селезнев.

Отметим, что 33-летний Селезнев зимой перешел в "Малагу". За испанский клуб, выступающий в Сегунде (Вторая лига Испании), украинец сыграл семь матчей, однако не отличился результативными действиями. Сейчас "Малага" находится на третьем месте в турнирной таблице.

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