Селезнев рассказал, когда последний раз был в Донецке

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Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / malagahoy.es

Нападающий Евгений Селезнев сейчас выступает в Испании. Там украинский футболист выступает за "Малагу". В Донецке у него осталась квартира и личные вещи в ней.

Евгений Селезнев родился в Макеевке, и является воспитанником донецкого "Шахтера". И когда началась война на Востоке Украины, футболист уже выступал за "Днепр". Несмотря на это, в Донецке у Евгения Селезнева осталась квартира. В ней он не был пять лет.

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"Там у меня было все. Мое сердце было в Донецке и "Шахтере", потому что я вырос в академии этого клуба. Там был мой дом. В последний раз я был там пять лет назад. Я купил дом в Киеве, но мой дом остается в Донецке, где есть квартира и мои личные вещи. Однажды я закрыл дверь и больше не вернулся. Не знаю, окажусь ли там снова, потому что сейчас трудно понять, кончится ли этот конфликт или нет. Но, в конце концов, это политика, и я не хочу много говорить об этом. Это очень сложно, потому что вы никогда не знаете, что там действительно происходило", – рассказал Селезнев в интервью изданию Malaga Hoy.

И стоит напомнить, что в 2016 году Селезнев перешел из "Днепра" в российский клуб "Кубань". Там он выступал с февраля по май, сыграв лишь в 9 матчах. За это время игрока не вызвали в сборную Украины. И лишь когда футболист снова вернулся в донецкий "Шахтер", он получил вызов в национальную сборную и поехал с ней на Евро-2016, где сыграл в двух матчах.

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Теги: Спорт Футбол Евгений Селезнев
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