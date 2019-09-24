Селезнев снова забил за "Бурсаспор": видео

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Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / twitter.com/BursasporSk

Нападающий Евгений Селезнев забил за "Бурсаспор" в матче 1/64 финала Кубка Турции. Украинец попал в ворота "Мугласпора", открыв счет в поединке.

"Бурсаспор" сумел одержать уверенную выездную победу со счетом 3:1, а затем пробился в 1/32 Кубка Турции.

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Для Селезнева этот гол стал уже вторым подряд. Ранее он забил в ворота "Аданадемирспора" в матче Первой лиги чемпионата Турции.

До этого Селезнев отметился результативной передачей в игре с "Османлиспором".

Как известно, Евгений Селезнев стал игроком "Бурсаспора" в начале сентября как свободный агент. В прошлом сезоне он выступал за "Акхисар Беледиеспор" и испанскую "Малагу". "Анчоусы" еще летом разорвала с ним соглашение.

"Бурсаспор" в сезоне 2009/10 сенсационно стал чемпионом Турции. Впоследствии команда даже доходила до финала Кубка Турции в 2015 году. Однако в предыдущем сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате и вылетел в низшую лигу.

Видео гола Селезнева

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евгений Селезнев
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