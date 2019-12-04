Селезнев забил четвертый гол в сезоне за "Бурсаспор": видео
Форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев отличился голом в первом матче 1/16 финала Кубка Турции против "Эрзурум ББ" – 2:4.
Селезнев вышел на поле в стартовом составе "Бурсаспора" и провел полный матч, отметившись забитым мячом на 89-й минуте.
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Видео гола Селезнева
Это 4-й гол нападающего в 11 матчах за турецкий клуб. Также на его счету 1 асист.
В итоге, "Эрзурумспор" обыграл соперника со счетом 4:2. Ответный поединок состоится 19 декабря.
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