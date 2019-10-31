Селезнев забил третий гол за турецкий "Бусраспор": видео

Нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился голом в матче 1/32 финала Кубка Турции против "Байбурт-Групп".

34-летний украинец в компенсированное к первому тайму время сравнял счет, реализовав пенальти.

Предыдущий гол украинца: Селезнев снова забил за "Бурсаспор": видео

Стоит отметить, что это уже третий мяч украинца в 7 поединках за "Бурсаспор".

Bayburt Özel İdare Spor 1-1 Bursaspor

Seleznov (pen.) 45+4 pic.twitter.com/Q375K5Njl5 — A Spor (@asporcomtr) 31 октября 2019 г.

Как известно, Евгений Селезнев стал игроком "Бурсаспора" в начале сентября как свободный агент. В прошлом сезоне он выступал за "Акхисар Беледиеспор" и испанскую "Малагу". "Анчоусы" еще летом разорвали с ним соглашение.

"Бурсаспор" в сезоне 2009/10 сенсационно стал чемпионом Турции. Впоследствии команда даже доходила до финала Кубка Турции в 2015 году. Однако в прошлом сезоне клуб занял шестнадцатый место в чемпионате и вылетел в низшую лигу.