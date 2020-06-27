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"Ювентус" не оставил шансов для "Лечче" Шахова: видео разгромной победы
сегодня , 12:06 "Ювентус" не оставил шансов для "Лечче" Шахова: видео разгромной победы
Софія Кулай
21 год назад Виталий Кличко завоевал первый в истории Украины пояс чемпиона мира: видео
26 июня , 12:20 21 год назад Виталий Кличко завоевал первый в истории Украины пояс чемпиона мира: видео
Софія Кулай
"Заря" в боевом матче с "Шахтером" вырвала очки в борьбе за серебро УПЛ: видео
21:26, сегодня "Заря" в боевом матче с "Шахтером" вырвала очки в борьбе за серебро УПЛ: видео
"Карпаты" в меньшинстве показали характер и вырвали ничью у "Львова": видео
19:11, сегодня "Карпаты" в меньшинстве показали характер и вырвали ничью у "Львова": видео
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Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
14:01, сегодня Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
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