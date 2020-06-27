Чемпионские гонки в Испании: "Барселона" сенсационно потеряла очки в матче с "Сельтой"
В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" потеряла очки в выездном матче с "Сельтой". Игра завершилась со счетом 2:2.
Сельта – Барселона 2:2
Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 – Суарес, 20, 67
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Гости вышли вперед на 20-й минуте – отличился Суарес. Хозяевам удалось отыграться практически сразу после перерыва – гол на счету Смолова.
Связка Месси и Суареса сработала снова. Уругваец оформил дубль на 67-й минуте. Впрочем, "Сельта" сумела отыграться и во второй раз: окончательный счет встречи установил Аспас.
- "Барселона" вышла на единоличное первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 69 очков. "Сельта" занимает 16 позицию с 34 очками в активе.
- В следующем туре "блауграна" с 30 июня примут "Атлетико". "Сельта" в этот же день сыграет против "Мальорки".