"Селтик" официально представил Шведа, украинец дал первый комментарий

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Селтик официально представил Шведа
Селтик официально представил Шведа / twitter.com/celticfc

Вингер львовских "Карпат" и сборной Украины Марьян Швед официально продолжит карьеру в шотландском "Селтике".

Контракт украинского футболиста с "кельтами" рассчитан на четыре с половиной года.

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21-летний украинец концовку сезона проведет в Украине. Игрок продолжит защищать цвета "Карпат" на правах аренды.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 млн евро.

"Я очень горжусь тем, что я здесь и еще более горд, как украинец, который является первым игроком из моей страны, что перешел в "Селтик", особенно за то, что это означает для футбола в Украине", – прокомментировал Швед свой переход.

 

 

Ранее наставник "Селтика" Брендан Роджерс неоднозначно прокомментировал покупку Шведа у "Карпат". Роджерс подтвердил переход украинца, однако заявил, что игрок такого плана ему сейчас не нужен.

"Я не собираюсь говорить, что слежу за Шведом в течение шести месяцев. Мне сейчас не нужен вингер, но он талант, и если клуб подпишет его, мы рассмотрим план развития, независимо от того, уйдет ли он в аренду. Сделка должна быть оформлена в начале недели", – цитирует Роджерса HITC.

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Теги: Спорт Футбол Марьян Швед ФК Карпаты Трансферы
Источник: 24 Канал
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