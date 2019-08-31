"Селтик" подписал звездного конкурента на позицию украинца Шведа
Норвежский полузащитник "Саутгемптона" Мохамед Эльюнусси на правах аренды перешел в "Селтик".
Соглашение рассчитано до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальной странице в Twitter.
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Эльюнусси может сыграть атакующего полузащитника, левого и правого вингера. На позиции правого полузащитника выступает Марьян Швед.
Стоит отметить, что Эльюнусси и Швед разноплановые вингеры. Норвежец – правша, украинец – левша.
В прошлом сезоне АПЛ норвежец провел 16 матчей, результативными действиями не отметился.
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