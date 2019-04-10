"Селтик" принял неожиданное решение по трансферу украинца Марьяна Шведа

Полузащитник "Селтика", который выступает на правах аренды за "Карпаты", Марьян Швед, будет играть за львовский клуб до конца сезона 2018/19.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

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По его словам, изначально существовала договоренность о том, что украинский футболист досрочно перейдет в "Селтик" в случае вылета "Карпат" из Кубка Украины, чтобы заранее адаптироваться к Шотландии.

У "Карпат" была договоренность с Бренданом Роджерсом, что в случае вылета из кубка Марьяна Шведа досрочно отпустят адаптироваться к Шотландии. Но после тренерских перемен "Селтик" уже никого не торопит. Соответственно дает возможность вингеру до конца сезона продолжать феерию в Украине,

– написал Бурбас.

У Карпат була домовленість із Бренданом Роджерсом, що у разі вильоту з кубка Мар’яна Шведа дочасно відпустять адаптовуватися до Шотландії. Але після тренерських змін Селтік вже нікого не квапить. Відповідно дає можливість вінгеру до кінця сезону продовжувати феєрію в Україні — Igor Burbas (@iburbas) 9 апреля 2019 г.

"Карпаты" проиграли "Ингульцу", который представляет Первую лигу, четвертьфинальный матч Кубка Украины и вылетели из розыгрыша турнира. Отметим, что Швед забил гол в том матче, но львовяне уступили в серии послематчевых пенальти.

Спорт 24 писал, что 31 января "Селтик" объявил о подписании контракта с вингером "Карпат" Марьяном Шведом. Игрок оформил договор на 4,5 года, но на правах аренды до конца сезона вернулся во львовскую команду.

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