Семенов финишировал 9-м на чемпионате Европы по биатлону, Ткаленко – 11-й

В Беларуси в Раубичах проходила мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы. Победу неожиданно получил – болгарин Красимир Анев.

Болгарин с одним промахом преодолел гонку за 53 минуты и 18 секунд. Этого хватило, чтобы одержать победу. Время Анева попытался превзойти Тарьей Бё. Однако три промаха не позволили норвежцу получить победу. С прекрасной скоростью Бё проиграл три секунды.

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Третье место занял еще один норвежец – Эндре Стремсгейм. Он с двумя промахами отстал от победителя на 11 секунд.

Лучшим в гонке с украинцев оказался Сергей Семенов – 9-й результат с четырьмя промахами. Руслан Ткаленко продемонстрировал 11 результат. Он с тремя промахами проиграл Аневу 2 минуты 43 секунды.

Антон Дудченко с одной ошибкой на огневых рубежах финишировал на 26 позиции. До 5 промахов настрелял Артем Прима. Из-за этого украинец не смог вмешаться в борьбу за топ-10 и оказался на 33 месте.

Тарас Лесюк и Дмитрий Подручный не стартовали.

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