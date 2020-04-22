Семьи погибших в катастрофе баскетболиста Брайанта подали в суд на вертолетную компанию

Семьи четырех пассажиров, которые погибли в катастрофе вертолета с Коби Брайантом и его дочерью Джианной, подали в суд на компанию, которая владела вертолетом.

Двумя месяцами ранее Ванесса Брайант, вдова Коби, подала в суд на компанию Island Express Holding Corp, а также Island Express Helicopters Inc., которая и распоряжалась вертолетом.

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Исковые заявления в Высший суд округа Лос-Анджелес были направлены в электронном виде. В исках утверждается, что обе компании, одной из которых принадлежал вертолет, а вторая его эксплуатировала, проявили халатность.

В отличие от иска Ванессы Брайант, новые иски не включают погибшего пилота Ару Зобаяна в качестве ответчика, а направлены на компании, которые обвиняются в халатности.

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