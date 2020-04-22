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Семьи погибших в катастрофе баскетболиста Брайанта подали в суд на вертолетную компанию

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Вертолет Коби Брайанта / Getty Images

Семьи четырех пассажиров, которые погибли в катастрофе вертолета с Коби Брайантом и его дочерью Джианной, подали в суд на компанию, которая владела вертолетом.

Двумя месяцами ранее Ванесса Брайант, вдова Коби, подала в суд на компанию Island Express Holding Corp,  а также Island Express Helicopters Inc., которая и распоряжалась вертолетом.

К слову Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

Исковые заявления в Высший суд округа Лос-Анджелес были направлены в электронном виде. В исках утверждается, что обе компании, одной из которых принадлежал вертолет, а вторая его эксплуатировала, проявили халатность.

В отличие от иска Ванессы Брайант, новые иски не включают погибшего пилота Ару Зобаяна в качестве ответчика, а направлены на компании, которые обвиняются в халатности.

Что известно о смерти Коби Брайанта

  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
  • Все девять человек, которые находились на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находились ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
  • Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
  • Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде, чем разбиться.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Браянту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Погиб Коби Брайант Баскетбол
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