Семьи погибших в катастрофе баскетболиста Брайанта подали в суд на вертолетную компанию
Семьи четырех пассажиров, которые погибли в катастрофе вертолета с Коби Брайантом и его дочерью Джианной, подали в суд на компанию, которая владела вертолетом.
Двумя месяцами ранее Ванесса Брайант, вдова Коби, подала в суд на компанию Island Express Holding Corp, а также Island Express Helicopters Inc., которая и распоряжалась вертолетом.
К слову Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
Исковые заявления в Высший суд округа Лос-Анджелес были направлены в электронном виде. В исках утверждается, что обе компании, одной из которых принадлежал вертолет, а вторая его эксплуатировала, проявили халатность.
В отличие от иска Ванессы Брайант, новые иски не включают погибшего пилота Ару Зобаяна в качестве ответчика, а направлены на компании, которые обвиняются в халатности.
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
- Все девять человек, которые находились на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находились ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
- Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде, чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
- Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Браянту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Читайте также
-
Звездная биатлонистка поделилась соблазнительным фото в купальнике21 апреля , 23:00
-
Уникальная база ФК "Рух", единый кандидат на пост президента УПЛ: новости спорта 21 апрелясегодня , 07:45
-
"Карпаты" предложили своего кандидата на пост президента УПЛсегодня , 09:11
-
Как заниматься спортом в условиях карантина: советы тренерасегодня , 09:33