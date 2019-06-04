Семилетний сын Ломаченко провел дебютный бой в боксе: появилось видео

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Василий Ломаченко с сыном Анатолием
Василий Ломаченко с сыном Анатолием

Семилетний сын известного украинского боксера Василия Ломаченко пошел по стопам отца и начал боксерскую карьеру.

В свои 7 лет Анатолий Ломаченко провел первый поединок в том же зале в Белгород-Днестровском, где когда-то начинал карьеру и его отец-чемпион. На видео Ломаченко-младший в красном.

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Судя по всему, отец активно занимается сыном, и уже сейчас можно видеть, что у Анатолия есть талант.

К слову, кто вышел победителем поединка на видео не понятно. Между тем в комментариях поклонники таланта Василия Ломаченко расхвалили выступление его сына.

Спорт 24 сообщал, что чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) начал подготовку к бою против британского боксера Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО).

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Василий Ломаченко
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