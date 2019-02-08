Семья Эмилиано Салы сделала заявление после известия о смерти футболиста

Семья погибшего нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы поблагодарила всех, кто помогал с поисками футболиста.

Спорт 24 писал, что утром 3 февраля спасатели обнаружили тело среди обломков самолета, на котором летел футболист. Несколько дней они не могли достать тело из-за сильных приливных условий. Через несколько дней спасателям все же удалось извлечь тело на поверхность.

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8 февраля полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Мы хотели бы поблагодарить всех за сопереживание и поддержку в самый тяжелый и болезненный момент в нашей жизни. Мы увидели, как весь мир объединился, чтобы помочь нам с поисками, и это неоценимая помощь. Спасибо всем вам, теперь мы можем попрощаться со своим сыном и братом. Также наши мысли сейчас с Дэвидом Ибботсоном (пилот, с которым летел Сала, – прим.) и его семьей. Надеемся, власть сделает все возможное, чтобы найти его,

– цитирует заявление семьи BBC.

Ранее французский футбольный клуб "Нант" решил почтить память аргентинского нападающего Эмилиано Салы. В клубе приняли решение вывести из обращения 9-й номер, под которым Сала выступал за "канареек".

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