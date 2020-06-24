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Первая ракетка Украины Элина Свитолина – "Почетная гражданка города Харькова"
сегодня , 17:35 Первая ракетка Украины Элина Свитолина – "Почетная гражданка города Харькова"
Софія Кулай
Футболист "Динамо" Гармаш впервые за карьеру сменил имидж: фото
сегодня , 14:45 Футболист "Динамо" Гармаш впервые за карьеру сменил имидж: фото
Юрій Семенюк
Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют последнее "классическое" в сезоне
19:23, сегодня Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют последнее "классическое" в сезоне
Роналдиньо – гений футбола. Вынесла бы максимум из матча с ним, – Татьяна Романенко
17:16, сегодня Роналдиньо – гений футбола. Вынесла бы максимум из матча с ним, – Татьяна Романенко
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Умер экс-тренер "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий: причина смерти
10:13, сегодня Умер экс-тренер "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий: причина смерти
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