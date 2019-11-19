Сенсация в мире фитнеса: невероятные сальто от украинского спортсмена

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В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – украинский фитнес-наставник взорвал сеть своими фантастическими трюками. Николай Боровец проснулся знаменитым после того, как выполнил сальто с 20-килограммовой штангой в руках. В его арсенале немало трюков, которые еще никто не смог повторить.

Также в выпуске:

Уникальные достижения в спорте. Благодаря новым технологическим разработкам спортсмены достигают неимоверных высот. К примеру, кенийский бегун Элиуд Кипчоге пробежал марафон дистанцией в 42 километра менее чем за 2 часа. Как бегуну удалось побить мировой рекорд – смотрите в видео программы.

Видео программы "Спорт навыворот" об уникальных трюках и мировых рекордах:

 

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Автор: Пётр Городиский
Теги: Новости Спорта Спорт навыворот Фитнес Рекорды Спорт
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