Сенсация в мире фитнеса: невероятные сальто от украинского спортсмена

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – украинский фитнес-наставник взорвал сеть своими фантастическими трюками. Николай Боровец проснулся знаменитым после того, как выполнил сальто с 20-килограммовой штангой в руках. В его арсенале немало трюков, которые еще никто не смог повторить.

Также в выпуске: Уникальные достижения в спорте. Благодаря новым технологическим разработкам спортсмены достигают неимоверных высот. К примеру, кенийский бегун Элиуд Кипчоге пробежал марафон дистанцией в 42 километра менее чем за 2 часа. Как бегуну удалось побить мировой рекорд – смотрите в видео программы. Видео программы "Спорт навыворот" об уникальных трюках и мировых рекордах: