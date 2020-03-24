Сенсационная отставка Рафаилова в "Заре": появились новые детали

Сергей Рафаилов, который занимает должность генерального директора в "Заре", подтвердил, что покинет клуб. Рафаилову осталось работать в луганском клубе еще два дня. 26 марта он покинет "Зарю".

В комментарии Tribuna.com Рафаилов подтвердил, что уходит из луганской команды. В то же время Рафаилов отказывается комментировать причины своей отставки.

По его словам, все вопросы следует направить руководству клуба.

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Мне осталось работать здесь два дня. Поэтому все вопросы к руководителям и другим людям. Почему? Не буду отвечать на этот вопрос. Не буду общаться с журналистами. Не буду вам это все объяснять. 26 числа я работаю последний день в "Заре". Пока я никому ничего не хочу комментировать,

– сказал Рафаилов.

Что еще известно об отставке Рафаилова?

Информация о том, что Рафаилов покидает "Зарю" появилась 19 марта. Сначала он не подтвердил отставку.

Впоследствии "Футбол NEWS" сообщили, что у Рафаилова недопонимание с владельцем "Зари" Евгением Геллером.

Но и эту информацию Рафаилов отказался комментировать.

Также была информация, что экс-глава Украинской премьер-лиги Владимир Генинсон один из кандидатов на пост гендиректора "Зари".

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