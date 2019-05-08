Сенсационная украинская теннисистка проиграла на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Катерина Козлова уступила в третьем круге турнира Mutua Madrid Open. Она стала последней украинкой. которая покинула турнир в Мадриде.

Во втором круге турнира Козлова создала настоящую сенсацию – украинка победила пятую ракетку мира Каролину Плишкову.

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В третьем круге Козловой выпало играть с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Но 18-я ракетка мира не оставила шансов нашей теннисистке. Козлова за два сета сумела выиграть лишь два гейма. А на весь матч теннисистки потратили всего один час и пять минут

Екатерина Козлова – Белинда Бенчич 0:2 (0:6, 2:6)

Козлова стала последней украинкой, которая выступала на турнире в Мадриде. До этого соревнование еще в первом круге покинули сразу четыре украинские теннисистки. Каролина Плишкова, проигравшая Козловой, перед тем в драматическом матче обыграла Даяну Ястремскую. Также сестра Каролины Плишковой Кристина выбила из борьбы украинку Марту Костюк. Еще одна украинка Леся Цуренко в первом круге проиграла четвертой ракетке мира Анжелике Кербер. Самым большим разочарованием стало поражение Элины Свитолиной, которая не смогла преодолеть первый круг грунтовых соревнований в Мадриде, проиграв представительнице Франции Полин Пармантье.