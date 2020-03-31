Сенсационный финалист Кубка Украины показал строительство стадиона во время карантина: видео

Футбольный клуб Первой лиги "Ингулец" продемонстрировал строительство нового стадиона в поселке Петрово Кировоградской области.

Как видно из видео, после установки системы подогрева осенью 2019 года, сейчас строители укладывают основу, на которой впоследствии постелят газон. Вокруг стоят готовые конструкции трибун – на них установлены сиденья.

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Смотрите видео строительства стадиона "Ингульца"

"Арена Ингулец" будет рассчитана на 7 тысяч зрителей. Ее стоимость – 100 миллионов грн. У стадиона будет уникальная система подогрева (для двух полей: 2 котла на угле и древесине), которая позволит не поврежить газон зимой.

В этом году, по планам, стадион в Петрово должны ввести в эксплуатацию.

На данный момент "Ингулец" идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги с 2-очковым отставанием от лидера.

В прошлом году "Ингулец" играл в финал Кубка Украины с "Шахтером" (0:4).

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