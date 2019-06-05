Сенсационный "Ингулец" хочет усилиться футболистами "Шахтера" и экс-игроками "Динамо"

Финалист Кубка Украины сезона 2018/19 "Ингулец" планирует серьезно поработать на трансферном рынке, подписав 3-4 игрока с опытом выступлений в Премьер-лиге.

Как сообщает Footboom, петровский клуб хочет видеть в своих рядах полузащитника "Десны" Андрея Богданова и хавбека "Арсенала-Киев" Владислава Калитвинцева. Оба являются экс-игроками "Динамо".

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Также президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что в клубе могут появиться три футболиста "Шахтера".

"Скоро вы все узнаете и будете удивлены! Планируем очень серьезное усиление. Даже не исключаю, что у "Ингульце" будут три игрока из "Шахтера", - сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне Богданов провел за "Десну" 13 поединков, забив 1 мяч. Что касается Калитвинцева, то 26-летний игрок "канониров" 11 раз появлялся на поле. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

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