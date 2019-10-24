Сент-Этьен – Александрия: анонс матча лиги Европы

"Александрия" готовится сыграть третий матч группового этапа Лиги Европы. На этот раз их соперник – французский "Сент-Этьен". Матч состоится во Франции в четверг, 24 октября. Все, что стоит знать об этом матче – в материале Спорт24.

Сент-Этьен – Александрия. Главное

Что: матч группового этапа лиги Европы

Где: стадион "Жоффруа Гишар", Сент-Этьен, Франция

Когда: четверг, 24 октября, начало в 19:55

Трансляция: телеканал "Футбол 2", сервис Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Чем важен этот матч

"Александрия" и "Сент-Этьен" сохраняют шансы на выход в раунд плей-офф Лиги Европы. Но обеим командам надо побеждать в этом матче. Перед тем оба клуба набрали лишь по одному баллу – "Александрия" сыграла вничью с "Гентом", а "Сент-Этьен" – с "Вольфсбургом". В других матчах оба клуба проиграли. Поэтому победа в этой игре 24 октября оставит одну из команд "в игре".

Накануне игры

"Александрия" перед матчем во Франции столкнулась с невзгодами. Однако они не футбольные. Из-за тумана в Киеве, команда не сумела вовремя вылететь в Сент-Этьен. Главный тренер александрийцев Владимир Шаран впоследствии жаловался, что ожидание в аэропорту негативно повлияло на состояние футболистов.

Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается pic.twitter.com/7ShxK4YEGS — ФК ”Александрия” (@FCO1948) October 23, 2019

Что стоит знать о "Сент-Этьен"

Французская команда довольно нестабильна. Она этот сезон начала крайне неудачно. Из-за этого в отставку был отправлен главный тренер Гислен Принтан. Его место занял Клод Пюэль. И дела у "зелено-белых" пошли вверх – три подряд победы в чемпионате. И стоит отметить, что они были добыты с минимальным счетом.

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Да и в целом "Сент-Этьен" – не та команда, которая много забивает. А с приходом нового наставника команда сделала ставку на надежную игру в защите.

А как дела у "Александрии"?

"Александрия" на фоне соперника выглядит более целостно. Но это не значит, что более качественно. Там, команда имела хорошую серию в чемпионате, пока не проиграла "Динамо". И стоит отметить, что "Александрия" пропускает. Поэтому даже на четвертом месте в УПЛ имеет только +1 в разнице забитых-пропущенных голов.

Шаран: "Да, по стоимости состава среди команд ЛЕ мы - третьи снизу. Но по двум предыдущим матчам, несмотря на нехватку мастерства, в плане организации игры, по самоотдаче, по амбициозности я остался доволен нашим коллективом"

: Transfermarkt pic.twitter.com/54SlAhUMkm — ФК ”Александрия” (@FCO1948) October 23, 2019

Ожидания

Матч будет тяжелым. Особенно для "Александрии". У украинской команды нет необходимого еврокубкового опыта, чтобы на равных играть на выезде против "Сент-Этьена". Зато французская команда вышла из крутого пике, в которое попала в начале, и нашла свою игру. Поэтому вопрос, что сумеет этому противопоставить Владимир Шаран.