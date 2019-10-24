Сент-Этьен – Александрия: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

В четверг, 24 октября, "Александрия" сыграет во Франции против "Сент-Этьена" в рамках 3 тура группового этапа Лиги Европы. Посмотреть поединок можно по телевидению и онлайн.

Права на показ матчей Лиги Европы в Украине принадлежат "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором из них и покажут в прямом эфире матч "Сент-Этьен" – "Александрия". Начало трансляции в 19:50, сам матч начнется в 19:55.

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Перед началом матча на канале в 19:00 начнется информационно-аналитическая программа "Пусть в Гданск". Вживую в студии ведущий и эксперты обсуждают успехи и поражения команд на пути к польскому городу, где состоится финал турнира сезона 2019/2020.

Смотреть онлайн матч "Сент-Этьен" – "Александрия" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч"Сент-Этьен" – "Александрия" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол+") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Также для владельцев кабельного телевидения от "Воли" есть возможность дополнительно подключить пакеты "Воля Футбол+", Mobile Football или Mobile Sport Hub. Стоят они от 29 гривен в месяц и дают возможность смотреть футбол на смартфоне или планшете