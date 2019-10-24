"Александрия" остановила "Сент-Этьен" во Франции, набрав очередные очки в Лиге Европы: видео

"Александрия" сумела набрать очки во втором подряд матче в Лиге Европы. После ничьей с "Гентом" во Львове подопечные Владимира Шарана поделили очки во Франции с "Сент-Этьеном".

Сент-ЕЭтьен – Александрия 1:1

Голы: Силва, 8 – Силва, 14 (авт.)

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После двух туров "Сент-Этьен" и "Александрия" были аутсайдерами группы I, так как набрали только по одному баллу. Для обеих команд в этой группе ничего не потеряно, поэтому игра имела принципиальное турнирное значение.

Результативное начало

"Сент-Этьен" на правах хозяина агрессивно начал поединок и быстро воплотил свое преимущество в гол. Амума получил пас на фланге, дождался, когда присоединятся партнеры и отдал пас на Габриэля в штрафную. Силва мощно пробил в дальний угол ворот – 1:0.

К чести гостей следует сказать, что они решили не складывать оружие и побежали отыгрываться. Через 6 минут подопечные Владимира Шарана были вознаграждены. Габриэль, который несколько минут до того расстроил Панькива, срезал мяч в собственные ворота. Третьяков простреливал в штрафную, Ситало не доставал, но защитник соперников неудачно сыграл и переправил мяч в угол ворот.

Подопечные Клода Пюэля играли первым номером, что было удобно для "Александрии", привыкшей действовать вторым темпом. На 34 минуте гости могли выходить вперед. Хорошую атаку разогнали Ковалец и Ситало. Первый в штрафной отдал пас на партнера, а Ситало, получив обратный пас, мощно пробил. Руффье был на месте и выручил партнеров.

Сент-Этьен – Александрия видеообзор первого тайма

Тяжелая ничья

После перерыва ситуация на футбольном поле не изменилась. "Сент-Этьен" много контролировал мяч. Но это было владение ради владения. Нападающие французского клуба не ставили украинцев в трудное положение. За половину тайма хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот Панькива.

На 69 минуте одиночная контратака "Александрии" едва не завершилась голом. Лучкевич здорово открылся на фланге и получил разрезную передачу. Прострел Валерия в штрафной прервали защитники, а впоследствии выбили мяч у Третьякова.

"Зеленые" ответили крайне остро. Шарль Аби выпрыгнул после навеса в штрафную и нанес удар головой в нижний левый угол. Юрий Панькив совершил прекрасный сейв. На 90 минуте хозяева поля имели шансы вырвать победу. Защитники "Александрии" потеряли в штрафной Амума, который пробивал с близкого расстояния. Мяч пролетел над перекладиной.

В компенсированное время подопечные Клода Пюэля пытались устроить штурм ворот Юрия Панькива. Голкипер вынужден был спасать партнеров, что ему удалось. "Александрия" выстояла и получила крайне важный зачетный балл. Следующую встречу клубы проведут 7 ноября во Львове.