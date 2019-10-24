Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Сент-Этьен – Александрия: смотреть онлайн матч 24 октября 2019
Сент-Этьен – Александрия онлайн трансляция матча Лиги Европы

"Александрия" играет на выезде против французского "Сент-Этьена". Начало матча в 19:55 в четверг, 24 октября.

Для обоих это будет решающий матч. Только победа позволит надеяться на борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Пока у обеих команд по одному набранному баллу после двух сыгранных матчей. У их конкурентов – по четыре очка.

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Это будет первый матч между данными командами в истории. Через две недели они проведут игру в Украине. Матч во Львове (именно здесь играет матчи Лиги Европы "Александрия") запланирован на 7 ноября. Начало в 22:00.

Матч "Сент-Этьен" – "Александрия" 24 октября начнется в 19:55. Трансляция на канале "Футбол 2".

При этом букмекеры считают именно французскую команду фаворитом этого матча. Команде удалось выйти из кризиса, в который она попала в начале сезона. Все благодаря новому тренеру – Клоду Пюэлю.

К слову: Сент-Этьен – Александрия: что прогнозируют букмекеры на матч Лиги Европы

Онлайн-трансляция матча "Сент-Этьен" – "Александрия"

 

 

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Лига Европы: расписание матчей и турнирная таблица
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига Европы Новости Спорта ФК Александрия
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