"Сент-Луис" обыграл "Бостон" и находится в шаге от завоевания Кубка Стэнли: видео

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"Сент-Луис" вышел вперед в финале Кубка Стэнли
"Сент-Луис" вышел вперед в финале Кубка Стэнли / НХЛ

В пятом матче финала Кубка Стэнли "Сент-Луис" обыграл "Бостон" со счетом 2:1. Счет в серии теперь 3:2 в пользу "блюзменов".

"Бостон" – "Сент-Луис" 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Счет в серии – 2:3

Предыдущий матч: "Сент-Луис" в фантастическом стиле сравнял счет в финале Кубка Стэнли: видео

Счет был открыт на 21-й минуте – отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон.

На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за 6 минут до финальной сирены.

Вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон отразил 38 из 39 бросков, голкипер "Бостона" Туукка Раск – 19 из 21.

Следующий матч состоится в Сент-Луисе 10 июня. Начало – в 3:00 по киевскому времени.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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