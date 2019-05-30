"Сент-Луис" в овертайме сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли: видео
"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Бостон" во втором матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:2.
"Бостон" – "Сент-Луис" 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Счет в серии: 1:1
Первый матч: "Бостон" победил "Сент-Луис" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли: видео
Самым ярким во втором матче серии вышел первый период, в котором на двоих команды забросили четыре шайбы и закончили его со счетом 2:2.
Сначала Койл вывел "Брюинз" вперед в большинстве, но "Блюзмены" отыгрались усилиями Бортуццо. Затем за "Бостон" забросил Нордстрем, а гости через несколько минут восстановили паритет благодаря шайбе Тарасенко.
Второй и третий периоды матча прошли без голов, а в овертайме на пятой минуте дополнительного времени исход встречи решила шайба Гуннарссона – 3:2.
В истории "Блюз" это первая победа в финальной серии Кубка Стэнли за 14 матчей.