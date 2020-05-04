Сепаратист в команде: промоутера Усика призвали выгнать тренера, выступавшего на чемпионате РФ

Украинский боксер Иван Редкач обратился к промоутеру Александра Красюка. Он призывает Красюка, который сотрудничает с Александром Усиком, выгнать из команды тренера Сергея Лапина.

Редкач обратился к промоутеру Александру Красюку в фейсбуке. Иван обвиняет Лапина в наличии паспорта гражданина России.

К теме Известный боксер обвинил тренера Усика в наличии российского паспорта: детали скандала

"Доброе утро, Саша! Скажи, пожалуйста, как ты мог допустить сепаратиста в команду Саши Усика, он как марионетка – и нашим, и вашим, где надо – украинец, где нужно – российский, при этом тянет прикол и обзывает "клячей" или "тупым" самого Виталия Владимировича Кличко – легенду мирового бокса, икону бокса и действующего мэра Киева. Прими меры, чтобы покинул территорию страны этот психолог-тренер", – написал Редкач.



Скриншот

Что известно про Редкача?

33-летний украинский боксер, выступает в полусреднем весе. Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Лапин опроверг наличие российского паспорта и предоставил изданию Xsport копии личных документов.

По его мнению, Редкач пытается пропиариться на имени Александра Усика.

Читайте также Тренер Усика проиграл на чемпионате России: известный боксер обвиняет его в наличии паспорта РФ

В ответ Редкач опубликовал видео, где Лапин выступает на чемпионате России по боксу, но позже удалил пост.

Отметим, что Лапин мог выступать на чемпионате России с украинским паспортом, если бы соревнования были "открытыми".

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.