Сербия – Украина: почему важно не проиграть

В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины проведет на выезде свой последний матч отбора Евро-2020. Эта встреча в квалификации уже ничего не решает для подопечных Андрея Шевченко, ведь они досрочно гарантировали себе первое место в группе.

А вот сербам победа не помешает. Во-первых, они захотят взять реванш за обидное поражение 0:5 во Львове, а во-вторых, некоторые шансы на выход из группы у них остаются. Правда, здесь нужно будет не просто выиграть, но и рассчитывать на то, что Люксембург у себя дома сможет отобрать очки у Португалии. Сербы хвалят сборную Украины, отмечают, что наша команда удивила всю Европу и они очень хотят обыграть ее ради себя.

Узнайте: Сербия – Украина: где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2020

Что же касается шансов на успех, то пока здесь расклады на стороне хозяев поля. Хотя преимущество не так уж и велико. Аналитики дают 47% на победу Сербии и 26% на успех сборной Украины (27% на ничью).

Кстати, результат важен и для украинцев. Нам важно не проиграть, чтобы быть сеяными при жеребьевке чемпионата Европы и получить в противники менее именитых соперников. В этой схеме запутался даже Андрей Шевченко, о чем он сам сказал после игры с Эстонией. Так что в команде на эти нюансы не обращают внимания и настраиваются на то, чтобы удачно сыграть с сербами.

В матче с Эстонией Шевченко не стал сильно нагружать ключевых игроков. Главный тренер сборной Украины использовал в спарринге шесть замен, дал дебютировать Дмитрию Иванисену. Также выпустил вместо Ярмоленко Марьяна Шведа, у которого не так много игровой практики в "Селтике".

Читайте также: Сербия – Украина: анонс матча квалификации Евро-2020

Так что с сербами мы будем готовы сыграть сильнейшим составом. Соперник явно попытается играть первым номером и сразу же побежит в атаку. Если команда Андрея Шевченко выдержит этот натиск и удачно сыграет на контратаках, что ей неплохо удается, в Сербии нас будут вспоминать еще долго.