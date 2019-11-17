Сербия – Украина: стартовые составы команд на заключительный матч отбора к Евро-2020

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Сербия – Украина: стартовые составы

17 ноября сборная Сербии на домашнем поле примет Украину в рамках заключительного раунда отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года. Команды уже объявили стартовый состав на поединок.

Отметим, что из украинских футболистов, которые готовились к поединку, в заявку не попали Дмитрий Иванисеня и Марьян Швед.

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Украина: Пятов – Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Коваленко – Цыганков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Панькив, Соболь, Пластун, Шабанов, Коноплянка, Беседин, Шепелев, Буяльский, Шахов, Безус, Болбат, Лунин.

Сербия: Райкович – Никола Максимович, Миленкович, Коларов, Родич – Гудель, Неманья Максимович – Тадич, Льяич, Радоньич – Митрович.

Напомним, что матч Сербия – Украина состоится в воскресенье, 17 ноября. Начало матча в 16:00. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

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Теги: Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт Футбол Сербия – Украина
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