Сербия – Украина: стартовые составы команд на заключительный матч отбора к Евро-2020
17 ноября сборная Сербии на домашнем поле примет Украину в рамках заключительного раунда отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года. Команды уже объявили стартовый состав на поединок.
Отметим, что из украинских футболистов, которые готовились к поединку, в заявку не попали Дмитрий Иванисеня и Марьян Швед.
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Украина: Пятов – Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Коваленко – Цыганков, Ярмоленко – Яремчук.
Запасные: Панькив, Соболь, Пластун, Шабанов, Коноплянка, Беседин, Шепелев, Буяльский, Шахов, Безус, Болбат, Лунин.
Сербия: Райкович – Никола Максимович, Миленкович, Коларов, Родич – Гудель, Неманья Максимович – Тадич, Льяич, Радоньич – Митрович.
Напомним, что матч Сербия – Украина состоится в воскресенье, 17 ноября. Начало матча в 16:00. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.