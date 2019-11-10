Сербия объявила состав на матч против Украины, форвард "Реала" не попал в заявку

Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович объявил список футболистов, которые будут готовиться к отборочным поединкам Евро-2020 против Люксембурга и Украины (14 и 17 ноября соответственно).

Тренер вызвал на предстоящий учебно-тренировочный сбор на базе сборной Сербии в Старой Пазове 27 игроков. Стоит отметить, что в этой заявке не нашлось место для нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича.

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Состав сборной Сербии

Вратари: Марк Дмитрович ("Эйбар", Испания), Предраг Райкович ("Реймс", Франция), Эмил Роцков ("Войводина").

Защитники: Неманья Милетич ("Партизан"), Марко Гобелич, Неманья Милунович, Милан Родич (все – "Црвена Звезда"), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Никола Максимович ("Наполи", Италия), Урош Спахич ("Краснодар", Россия), Александар Коларов ("Рома", Италия), Филип Младенович ("Лехия", Польша).

Полузащитники: Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас", Англия), Саша Лукич ("Торино", Италия), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания), Неманья Гудель ("Севилья", Испания), Неманья Радоньич ("Марсель", Франция), Душан Тадич ("Аякс", Нидерланды), Адем Льяич ("Бешикташ", Турция), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Мият Гачинович, Филип Костич (оба – "Айнтрахт", Германия), Филип Джуричич ("Сассуоло", Италия).

Нападающие: Александар Митрович ("Фулхэм", Англия), Андрия Павлович (АПОЭЛ, Кипр), Милан Павков ("Црвена Звезда"), Джордже Деспотович ("Оренбург", Россия).

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Селектор Љубиша Тумбаковић изабрао је 27 играча за предстојеће #EURO2020 квалификационе сусрете против Луксембурга и Украјине у Београду. #SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS pic.twitter.com/AvjJtx7B3C — Fudbalski savez Srbije | FA Serbia (@FSSrbije) November 8, 2019

Напомним, что сборная Сербии сыграет отборочные поединки Евро-2020 с Люксембургом (14 ноября) и Украиной (17 ноября). Оба матча состоятся в Белграде.

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Сборная Украины гарантировала себе выход на Евро-2020 с первого места. Зато сербы пока идут на третьей позиции, отставая от сборной Португалии на одно очко. Обеим командам в этом матче нужно побеждать. Сербам – чтобы сохранить шансы попасть на Евро-2020 (при условии, что португальцы потеряют очки в матче с Литвой или Люксембургом). Украинцам – чтобы гарантировать себе попадание в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.