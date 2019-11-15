Сербия победила Люксембург, "динамовец" Родригеш забил гол

Сборные Сербии и Люксембурга сыграли матч квалификации Евро-2020. Победу в этом матче одержали хозяева.

Сербия – Люксембург 3:2

Голы: Митрович, 11, 43, Радонич, 70 – Родригеш, 54, Турпель, 75

Сербам нужно было побеждать в этом матче, чтобы сохранять шансы на выход на Евро-2020. При этом делать это пришлось при пустых трибунах.

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Первым в матче отличился Митрович. Он пробил головой после навеса от Тадича, открыв счет в матче на 11-й минуте. Впоследствии он имел еще несколько шансов (как и до этого), но реализовал лишь один – незадолго до перерыва с помощью рикошета удвоил счет в матче.

Люксембург в первом тайме получил мало моментов. Хотя гости могли сравнять счет после удара Оливье Тилля в середине первого тайма. Однако сербов спасла стойка.

Во втором тайме хозяева продолжали натиск на ворота Мориса. Но несколько неожиданно забили игроки сборной Люксембурга. Отличился игрок киевского "Динамо" Жерсон Родригеш.

Лишь через 15 минут сербы вновь увеличили преимущество в счете до двух голов – отличился Радонич. И через пять минут разница снова минимальная.

Но сербам удалось удержать победный счет. Команда набрала 13 очков и осталась на третьей строчке в группе B. Команда отстает от второй Португалии, которая в параллельном матче разгромила Литву, на одно очко.

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Следующий матч сборная Сербии проведет против Украины в воскресенье, 17 ноября. Начало матча в 16:00. Сербам надо побеждать и надеяться, что португальцы не смогут победить Люксембург. Однако и украинцам надо не проиграть сербам, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.