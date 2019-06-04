Сербия понесла серьезную потерю перед матчем отбора на Евро-2020 с Украиной

Сборная Сербии понесла весомую кадровую потерю на ближайший матч отбора к Евро-2020 против команды Украины.

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич, за которым охотятся многие топ-клубы, не сможет принять участие в поединке из-за травмы. Об этом сообщил наставник сербов Младен Крстаич на пресс-конференции, передает "Футбол 24".

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Мы не сможем рассчитывать на Милинковича-Савича в матче с Украиной из-за травмы. К сожалению, травмы – это неотъемлемая часть футбола, поэтому мы должны сохранять оптимизм. К счастью, все остальные игроки здоровы и готовятся к поединку,

– сказал Крстаич.

Спорт 24 писал, что сборная Украины тоже имеет кадровые потери. Лагерь национальной сборной в Харькове покинули Василий Кравец и Иван Петряк. В то же время список ранее вызванных игроков из национального чемпионата сокращен тренерским штабом на три исполнителя – Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат не помогут команде в этот раз.

Напомним, матч Украина – Сербия пройдет на "Арене Львов" 7 июня. После 2 туров "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 4 очка. У сербов – 1 очко, правда, только один сыгранный матч.

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