Сербия – Португалия: где смотреть онлайн матч Евро-2020

Сборные Сербии и Португалии, которые противостоят Украине в квалификации Евро-2020, проведут очную игру. Посмотреть поединок 7 сентября в Украине можно по телевидению и онлайн.

Трансляцию матчей квалификации Евро-2020 в Украине осуществляют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором и будет показан матч Сербия – Португалия в прямом эфире.

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Начало трансляции игры в Белграде в 21:35. Поединок Германия – Нидерланды начнется в 21:45.

Смотреть онлайн Сербия – Португалия можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Сербия и Португалия уже успели провести один очный поединок в рамках отборочного цикла. В Лиссабоне команды разошлись миром (1:1).

Результат матча читайте на сайте Спорт24.