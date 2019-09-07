Португалия победила Сербию в отборе Евро-2020, команды забили шесть голов: видео

Конкуренты сборной Украины в отборе Евро-2020 Сербия и Португалия провели второй очный матч. В Белграде португальцы сумели достичь положительного результата, спокойно сербов.

Сербия – Португалия 2:4

Голы: Миленкович, 68, Митрович, 85-Карвалью, 42, Гедеш, 58, Роналду, 80, Силва, 86

Читайте также: Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020

Поединок в Белграде более агрессивно начали сербы. На первых минутах открыть счет мог Тадич, однако пробил в руки вратаря. После этого гости забрали инициативу: Португалия безуспешно позиционно атаковала. Хороший шанс забить имели гости на 38 минуте. Дарко Лазович сделал неплохую передачу, после которой Александр Коларов нанес удар в левый угол ворот. Но мяч пролетел мимо.

"Европейские бразильцы" ответили на этот выпад голом сербов. После подачи в штрафную вратарь Сербии неудачно сыграл на выходе. Карвалью этим воспользовался и переправил мяч в сетку ворот.

Сербия – Португалия видео лучших моментов первого тайма

После перерыва закрепить преимуществом своей команды мог Роналду. Криштиану опасно выполнил штрафной, но мяч разминулся со стойкой ворот Дмитровича. Заряженность действующих чемпионов Европы привела ко второму голу. Гедеш принял мяч вблизи штрафной сербов, "посадил" защитников на пятую точку и элегантно переиграл вратаря – 2:0.

Пропущенный гол заставил Сербию больше думать об атаке, что не скажешь о гостях: Португалия села в оборону и выжидали шанса контратаковать. На 68 минуте интригу вернул Миленкович. Футболист "Фиорентины" огорчил звездных гостей точным ударом после углового – 1:2.

Португалия пыталась засушить игру, благодаря тотальному владению и это им удалось. Сербия без мяча выглядела чрезвычайно плохо и никак не могла своим хилым прессингом его отобрать. И на 80 минуте гости восстановили преимущество в два гола. Бернарду Силва вывел на ударную позицию Роналду. Звездный форвард своим шансом воспользовался без проблем. Ради справедливости следует отметить, что Криштиану был в положении вне игры, но гол не отменили.

Горячие балканцы не сдавались и в концовке матча провели образцовую контратаку. Тадич вывел на ударную позицию Митровича, тот разрядил свою пушку – 2:3. И уже через мгновение Португалия снова огорчила сербов. Силва получил мяч в штрафной сербов и пробил точно в угол. Сербы уже не успели отыграться.

Благодаря этой победе Португалия вышла на вторую позицию в группе B, где выступает Украина. Наша сборная за 5 матчей набрала 13 очков. Шансы сербов на выход из группы стали довольно призрачными.