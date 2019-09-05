Сербия – Португалия: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Прямые конкуренты сборной Украины Сербия и Португалия 7-го сентября встретятся в рамках квалификации Евро-2020. Букмекеры оценили, у какой из команд больше шансов одержать победу.

Сербия – Португалия: прогноз

Команды уже успели провести один матч между собой. 25-го марта игра в Португалии завершилась ничьей 1:1. Сербы открыли счет в начале игры, но хозяева восстановили паритет ближе к завершению первого тайма.

Сейчас Португалия провела только два поединка в рамках отбора к Евро-2020 и дважды сыграла вничью. Другой матч был именно против Украины. Сербия провела на одну игру больше. Пока балканцы имеют в своем активе одну победу.

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Прогноз Фаворит Спорт

Несмотря на то, что Сербия будет играть дома, фаворитом поединка остаются действующие чемпионы Европы португальцы. Специалисты оценивают шансы подопечных Фернанду Сантуша одержать первую победу в отборе к Евро-2020 коэффициентом 2,12.

После разгромного поражения от Украины Сербию возглавил Любиш Тумбакович. Специалисты оценили шансы сербов выиграть вторую игру подряд под руководством Тумбаковича коэффициентом 3,65. Ничья в этом матче оценена коэффициентом 3,30.

Прогноз Pari Match

В последнее время Португалия играет в прагматичный футбол, который не предусматривает большое количество голов. Эксперты оценивают шансы Португалии победить в поединке и ТМ 2.5 – 4,20. Победа гостей и ТБ 2.5 – 4,00.

В родных стенах при бешеной поддержке Сербия является грозным соперником. Очевидно, что балканцы сделают все, чтобы не проиграть, ведь фиаско может ударить по амбициям команды выйти на Евро-2020. Коэффициент на то, что Сербия не проиграет и ТМ 2.5 – 2,5. Победу хозяев в один мяч или ничью букмекеры оценили коэффициентом 2,06.

Прогноз 1xbet

Эксперты 1xbet дают возможность фанатам угадать, какой футболист сможет забить гол в поединке. Больше всего шансов у португальца Криштиану Роналду. Гол звездного нападающего в любое время поединка оценен коэффициентом 1,91.

На острие атаки сербов два звездных футболиста: Лука Йович из "Реала" и Душан Тадич из "Аякса". Коэффициент на гол Йовича – 3,5. Шансы отличиться голом Тадича букмекеры оценили коэффициентом 4,18.

Матч пятого тура квалификации Евро-2020 Сербия – Португалия состоится в субботу, 7-го сентября. Начало поединка – в 21:45.