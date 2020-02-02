24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Сербия разгромила сборную Украины в отборе на чемпионат мира по футзалу

53 Читати новину українською
Сборная Украины / ffu.ua

Сборная Украины по футзалу неудачно начали свой путь в элитном раунде отбора на чемпионат мира. В первом матче элит-раунда квалификации ЧМ-2020 в сербском Нише украинцы проиграли Сербии.

Сербия – Украина 5:2

Голы: Пршич, 12, 22, Петров, 15 Томич, 30 Ракич, 31 – Фаренюк, 30 Корсун, 39

Смотрите также: Футзалистки сборной Украины забили гол из невероятной комбинации в матче против Финляндии: видео

В стартовой 20-минутке наша команда на равных соперничала с балканцами, однако в завершающей фазе атак удача была на стороне соперника.

Голкипер сербов выручал после ударов Шотурмы и Журбы, еще несколько раз украинцы не попадали в площадь ворот с хороших позиций.

Зато хозяева использовали свои шансы. Так, Пршич после обыгрывания с партнером на левом фланге пробил Иваняка. На 15-й минуте после позиционной ошибки "сине-желтых" в обороне сербы увеличили свое преимущество.

Перед самым перерывом выход один на один не удалось реализовать Белоцерковцу.

Второй тайм для наших ребят начался неприятно – Пршич оформил дубль. Украинцы ответили несколькими неплохими атаками, однако им не хватало точности.

В середине тайма сербы отличились еще дважды, а между этими голами уместился точный удар Фаренюка. До завершения встречи подопечные Косенко перешли на игру в пять полевых, однако сумели сократить отставание лишь на один мяч.

2 февраля "сине-желтых" ждет второй поединок в группе со сборной Испании.

Важно. Победители каждой из четырех групп элит-раунда попадут на чемпионат мира напрямую. Команды, занявшие в группах вторые места, выйдут в плей-офф, в котором будут разыграны еще две путевки на Мундиаль.

В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду
сегодня
9249
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футзал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
1 февраля 17:49 Баскетболист сборной Украины сделал девушке предложение в перерыве Матча всех Звезд – видео
Юрій Семенюк 186
1 февраля 14:55 Мирону Маркевичу – 69: самые интересные фразы легендарного тренера
Михайло Гема 186
1 февраля 12:13 Леброн Джеймс расплакался во время поминальной церемонии по Коби Брайанту – видео
Юрій Семенюк 272
1 февраля 09:33 Украинский боксер Шелестюк победил аргентинца Верона и продолжил свою невероятную серию
Ігор Саджениця 531
31 января 21:18 Беринчик сделал фото в олимпийке с надписью "Москва 1980" и показал подготовку к бою – видео
Юрій Семенюк 186
Новости
Больше новостей
Залиште відгук