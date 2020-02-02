Сербия разгромила сборную Украины в отборе на чемпионат мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу неудачно начали свой путь в элитном раунде отбора на чемпионат мира. В первом матче элит-раунда квалификации ЧМ-2020 в сербском Нише украинцы проиграли Сербии.

Сербия – Украина 5:2

Голы: Пршич, 12, 22, Петров, 15 Томич, 30 Ракич, 31 – Фаренюк, 30 Корсун, 39

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В стартовой 20-минутке наша команда на равных соперничала с балканцами, однако в завершающей фазе атак удача была на стороне соперника.

Голкипер сербов выручал после ударов Шотурмы и Журбы, еще несколько раз украинцы не попадали в площадь ворот с хороших позиций.

Зато хозяева использовали свои шансы. Так, Пршич после обыгрывания с партнером на левом фланге пробил Иваняка. На 15-й минуте после позиционной ошибки "сине-желтых" в обороне сербы увеличили свое преимущество.

Перед самым перерывом выход один на один не удалось реализовать Белоцерковцу.

Второй тайм для наших ребят начался неприятно – Пршич оформил дубль. Украинцы ответили несколькими неплохими атаками, однако им не хватало точности.

В середине тайма сербы отличились еще дважды, а между этими голами уместился точный удар Фаренюка. До завершения встречи подопечные Косенко перешли на игру в пять полевых, однако сумели сократить отставание лишь на один мяч.

2 февраля "сине-желтых" ждет второй поединок в группе со сборной Испании.

Важно. Победители каждой из четырех групп элит-раунда попадут на чемпионат мира напрямую. Команды, занявшие в группах вторые места, выйдут в плей-офф, в котором будут разыграны еще две путевки на Мундиаль.