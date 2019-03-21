Сербия сыграла вничью с Германией в товарищеском матче: видео голов

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Сербия сыграла вничью с Германией в товарищеском матче: видео голов

Сборная Сербии, которая является соперником Украины в квалификации Евро-2020, провела товарищеский матч против сборной Германии. Игра закончилась в результативную ничью.

Германия – Сербия 1:1
Голы: Горецка, 69 – Йович, 12
Удаление: Павков, 94 (Сербия)

Еще в начале матча сборная Сербии открыла счет в матче. Гол забил Йович, отметившись после подачи с углового. Немцы сразу же пытались сравнять счет. Но Вернер дважды не сумел переиграть голкипера гостей Дмитровича.

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Еще до перерыва сербы могли удвоить свое преимущество. И Льяич не реализовал выход на ворота Нойера, а после удара Миленковича со штрафного от гола сборную Германии спас Та.

Уже после перерыва у немцев сработали замены. Именно Ройс и Горецка, которые вышли на поле, и стали соавторами взятия ворот. Первый прострелил, а второй забил.

Всего в втором тайме сборная Германии значительно прибавила впереди. И моменты стали появляться раз за разом. Но ни Сане, ни Гюндогану в этот вечер забить не удалось.

Градус напряжения в конце этого матча был настолько велик, что не обошлось без удаления. Досрочно поле покинул серб Павков, который за грубый подкат получил красную карточку.

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Матч так и закончился вничью. Уже в воскресенье, 24 марта, сборная Германии на выезде сыграет против Нидерландов. Сербы же в понедельник, 25 марта, сыграют против Португалии. Перед этим португальцы встретятся со сборной Украины в пятницу, 22 марта.

Матч Украина – Сербия состоится во Львове 7 июня. В Сербии команды сыграют между собой 17 ноября.

Видеообзор матча Германия – Сербия

 

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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