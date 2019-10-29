Украинские болельщики не смогут попасть на матч Сербия – Украина в отборе на Евро-2020

17 ноября сборная Украины проведет принципиальный матч против сборной Сербии. Игра состоится в Белграде, а украинская команда останется без поддержки родных болельщиков.

Как сообщили в Украинской ассоциации футбола, билеты из украинской квоты на матч Сербия – Украина, реализовываться не будут. Соответствующее решение было принято по договоренности с Футбольным союзом Сербии из соображений безопасности и во избежание конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран.

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Напомним, что ранее в соответствии с этими договоренностями Футбольный союз Сербии отказался от своей квоты билетов на матч Украина – Сербия, который состоялся 7 июня во Львове без сербских болельщиков. Тогда сборная Украины разгромила соперников 5:0.

Матч Сербия – Украина состоится 17 ноября в Белграде. Перед этим 14 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против Эстонии. Игра состоится в Запорожье, а билеты на этот матч поступили в продажу.

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Стоит добавить, что сборной Украины нужно в этом матче добывать очки – побеждать или играть вничью, чтобы гарантировать себе попадание в первую корзину при жеребьевке Евро-2020. А вот сборной Сербии надо побеждать и надеяться, что сборная Португалии потеряет очки в одном из матчей против Люксембурга или Литвы.