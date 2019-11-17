Украина во второй раз пропустила в матче отбора к Евро-2020 с Сербией: видео

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Сербия – Украина результат и видео голов

17 ноября сборная Украины на выезде играет с Сербией в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года. Во втором тайме счет в матче 2:1.

Сербия – Украина 2:1

Гол: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 56 – Яремчук, 32

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Уже на 9-й минуте сербы вышли вперед. Тадич пробивал по нашим воротам, и мяч попал в руку Миколенко. Защитник получил желтую карточку и пенальти в свои ворота. Отличился с 11-метровой отметки Тадич.

Видео гола Тадича

На 32-й минуте счет в матче был равным – забил Яремчук. После навеса с фланга от Цыганкова Яремчук оказался между двумя соперниками и головой отправил мяч в ворота.

Видео гола Яремчука

На 56-й минуте сербы вновь вышли вперед, когда украинцы оставили сразу двух игроков соперника на дальней штанге. Караваев не дотянулся до навеса, а Митрович сумел принять мяч и пробить мимо Пятова под дальнюю штангу с острого угла – 2:1.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Евро-2020 Сербия
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