Сумеет ли Украина не проиграть в Сербии: букмекеры оценили шансы команд в матче отбора Евро-2020

Сборная Украины последний матч квалификации Евро-2020 проведет против сборной Сербии. Игра состоится 17 ноября в Белграде. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Сербия – Украина: прогноз

Это последний матч для обеих команд в отборе на Евро-2020. Украинцы гарантировали себе участие в Чемпионате Европы. Однако сербы – еще нет. И обыграть сборную Украины дома для них будет недостаточно – надо, чтобы Люксембург отобрал очки у Португалии дома.

Матч Сербия – Украина состоится в воскресенье, 17 ноября. Начало матча в 16:00. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Также сборная Сербии будет стремиться к реваншу. В первом матче между этими командами во Львове был зафиксирован разгром 5:0.

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Но и украинцам нужен положительный результат в этом матче. Несмотря на то, что наша сборная уже гарантировала себе попадание на Евро-2020, "сине-желтым" надо как минимум не проиграть. Тогда наша команда будет в первой корзине при жеребьевке Чемпионата Европы.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. Ставка на победу Сербии оценена в 1,83-1,92. И стоит отметить, что положительный результат для сборной Украины (ничья или победа) тоже не такой невероятный – от 1,83 до 2,01.

Прогноз PariMatch

Их эксперты прогнозируют победу сборной Украины с коэффициентом 4,20. Победа сборной Сербии – 1,88. Приемлемая для нас ничья – 3,80.

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Ожидается, что обе команды забьют в этой игре. Ставка на гол сборной Украины – 1,51, на гол сербов – 1,20. На то, что обе команды отметятся – 1,85.

Прогноз Favorit

У них победа сборной Украины оценена в 3,85. На то, что сербы победят – 1,98. Ничья – 3,60. В двойном шансе (ничья или победа) коэффициент Украины 1,82.

По количеству голов, то "тотал матча больше 2,5" оценен в 1,95. На "тотал матча меньше 2,5" – 1,90.